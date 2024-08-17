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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на мать бойца СВО в Приамурье

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на мать бойца СВО в Приамурье

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта в Амурской области.

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