Лавров: в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров РФ и Украины

В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной. Об этом во время XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
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