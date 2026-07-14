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The Eurasia Daily news agency

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Macron: Nothing capitulated! We all remember

Macron: Nothing capitulated! We all remember

Conflict on Ukraine should not end in capitulation to Russia. This was announced today, July 14, by French President Emmanuel Macron at a joint press conference with the leaders of Germany, Britain and Zelensky on the occasion of the National Holiday in Paris.

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