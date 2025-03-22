Ни на что не претендую

Несколько недель назад Интернет взбудоражила рядовая история: во Владивостоке органы опеки отняли пятерых детей у любящей, трезвой и работающей мамы за то, что вся семья ютилась в одной комнате в общежитии.
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