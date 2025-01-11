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Под ударами ВС РФ противник отступил западнее дороги Т0515, за которой открытая

Под ударами ВС РФ противник отступил западнее дороги Т0515, за которой открытая местность до границы Днепропетровской области Российские войска продолжают наступательные действия на Донбассе.

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