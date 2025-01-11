Под ударами ВС РФ противник отступил западнее дороги Т0515, за которой открытая местность до границы Днепропетровской области Российские войска продолжают наступательные действия на Донбассе.
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Под ударами ВС РФ противник отступил западнее дороги Т0515, за которой открытая местность до границы Днепропетровской области Российские войска продолжают наступательные действия на Донбассе.
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