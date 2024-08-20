На алтайской горе Синюха трое суток ищут парня с девушкой

На связь с родными молодые люди последний раз выходили 17 августа В Алтайском крае с 18 августа ищут 20-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые накануне решили подняться на гору Синюху, сообщает региональный МЧС.
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