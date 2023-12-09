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Съезд «Яблока»

9-10 декабря в Москве состоится съезд партии «Яблоко». На нем выберут председателя. «Съезду предстоит избрать председателя партии, заместителей председателя, членов федерального бюро, федерального политического комитета, контрольно-ревизионной комиссии и партийного арбитража.

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