Сергей Собянин рассказал о достижениях и проектах Главархива Москвы

Главархив Москвы запустил проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» В день рождения Главного архивного управления города Москвы Сергей Собянин рассказал о его ключевых проектах и сервисах, которые значительно упрощают доступ к архивным документам.
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