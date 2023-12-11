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Необходимо заменить: Брюссель выбрал возможных преемников Зеленского

Необходимо заменить: Брюссель выбрал возможных преемников Зеленского

В Евросоюзе (ЕС) определились с возможными преемниками Владимира Зеленского — президентом Украины может стать главком ВСУ Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов или глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

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