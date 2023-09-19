"Я проживаю самый счастливый период своей жизни". Александр Петров рассказал о принципах в отношениях на фоне своей свадьбы

Актёр Александр Петров, который на прошлой неделе неожиданно объявил о свадьбе, дал интервью Вадиму Вернику для журнала ОК! и рассказал о своих принципах в отношениях, работе с Романом Полански, новых проектах и о том, почему сейчас самый счастливый период его жизни.