SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Кузнецов
    А что, Михалков не знает, что тюль мужского рода? Правильно: "Тюль закрывал лицо"."Может быть, я ид...
  • Николай иванов
    Собралось все,а вы « плохое телевидение» вот вам и Эрнст!Софья и Константи...
  • Игорь Петров
    Нет предела дебилизму!На Красной площад...

"Я проживаю самый счастливый период своей жизни". Александр Петров рассказал о принципах в отношениях на фоне своей свадьбы

"Я проживаю самый счастливый период своей жизни". Александр Петров рассказал о принципах в отношениях на фоне своей свадьбы

Актёр Александр Петров, который на прошлой неделе неожиданно объявил о свадьбе, дал интервью Вадиму Вернику для журнала ОК! и рассказал о своих принципах в отношениях, работе с Романом Полански, новых проектах и о том, почему сейчас самый счастливый период его жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх