В Сети появился список беглых артистов, вынужденных работать за еду

Предавшие Россию актёры Назаров*, Белый* и Смольянинов* готовы работать, чтобы иметь деньги хотя бы на пропитаниеМногие русские звёзды, работавшие в России до начала спецоперации, теперь вынуждены браться за любую работу, чтобы прокормить себя и семью.