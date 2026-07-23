Гороскоп на 23.07.2026. Период перемен, моменты уединения и творческое возбуждение.

Овен. Начинается время перемен и адаптации к новым условиям. Возникнут неожиданные препятствия и испытания, однако они лишь обострят ваше чувство борьбы и упорства, вызовут стремление преодолеть все трудности.
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