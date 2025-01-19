Администрация Пуровского района предупредила о новой схеме мошенничества

Telegram-аккаунты ямальцев начали взламывать, используя фишинговые «домовые чаты». Об этом предупредил официальный telegram-канал департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.
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