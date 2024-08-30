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ЦБ РФ: объем наличных в обращении может снизиться на 200 млрд рублей

ЦБ РФ: объем наличных в обращении может снизиться на 200 млрд рублей

Объем наличных денег в обращении к концу 2024 года может как сократиться на 200 млрд рублей, так и вырасти на ту же сумму, говорится в проекте документа Центрального банка РФ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".

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