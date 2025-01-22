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Депутат Рады: Зеленский хочет добиться иммунитета от Европы

Депутат Рады: Зеленский хочет добиться иммунитета от Европы

Global Look Press / IMAGO / Andreas Stroh Владимир Зеленский, чей срок президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, планирует добиться от Европы предоставления иммунитета, чтобы избежать ответственности за расхищение средств, выделенных Киеву США.

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