Global Look Press / IMAGO / Andreas Stroh Владимир Зеленский, чей срок президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, планирует добиться от Европы предоставления иммунитета, чтобы избежать ответственности за расхищение средств, выделенных Киеву США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии