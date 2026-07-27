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FTimes

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Роскошь в деталях: путеводитель по миру косметики и парфюмерии Elizabeth Arden

Роскошь в деталях: путеводитель по миру косметики и парфюмерии Elizabeth Arden

Роскошь в деталях: путеводитель по миру косметики и парфюмерии Elizabeth Arden Татьяна СоломонКогда речь заходит об истинной легенде бьюти-индустрии, одним из первых на ум приходит имя Elizabeth Arden.

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