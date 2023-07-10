Переговоры Путина и Эрдогана остались последней надеждой в ситуации с зерновой сделкой

Лариса Поплавская

Мы не должны терпеть за своей спиной предателей. Не нужно ни о чем договариваться с Турцией. Да, мы не выполним заявленные для Африки поставки. Они не выгодны туркам, но нельзя ни в коем случае прогибаться под предателя Эрдогана. Ну ведь уже старой бабушке понятно что это ошибка, давать возможность управлять нашими договоренностями, действиями, решениями кому бы то - нибыло. Не дайте ему возомнить себя больше того что он есть, да и найдите его болевую точку, чтобы нажать на нее. Мы не мелочь, которой можно так пренебрегать. Скажите, что вы из-за него несете убытки, поднимите ему цены на газ (он в отличие от нас, нвстоящийх владельцев газа раздает его населению бесплатно, а вы с нас дерете 3 шкуры за него) или что-то там еще. ну сколько можно искать себе проблем на заднее место и быть посмешишем. Не позволяйте нашим туристам в этом сезоне отдыхать в турции. А если кто самовольничает пусть остается без вашей поддержки. Ни каких за ними спецрейсов, как уехали туда, так пусть и обратно добираются не стоит прикрываться как обычно детьми итд.