Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой сделки, текущая ситуация не внушает оптимизма по продлению сроков ее действия после 17 июля.
Переговоры Путина и Эрдогана остались последней надеждой в ситуации с зерновой сделкой
Комментарии
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Лариса Поплавская
Мы не должны терпеть за своей спиной предателей. Не нужно ни о чем договариваться с Турцией. Да, мы не выполним заявленные для Африки поставки. Они не выгодны туркам, но нельзя ни в коем случае прогибаться под предателя Эрдогана. Ну ведь уже старой бабушке понятно что это ошибка, давать возможность управлять нашими договоренностями, действиями, решениями кому бы то - нибыло. Не дайте ему возомнить себя больше того что он есть, да и найдите его болевую точку, чтобы нажать на нее. Мы не мелочь, которой можно так пренебрегать. Скажите, что вы из-за него несете убытки, поднимите ему цены на газ (он в отличие от нас, нвстоящийх владельцев газа раздает его населению бесплатно, а вы с нас дерете 3 шкуры за него) или что-то там еще. ну сколько можно искать себе проблем на заднее место и быть посмешишем. Не позволяйте нашим туристам в этом сезоне отдыхать в турции. А если кто самовольничает пусть остается без вашей поддержки. Ни каких за ними спецрейсов, как уехали туда, так пусть и обратно добираются не стоит прикрываться как обычно детьми итд.
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16 час.
АГ
Александр Грицай
Если продолжится зерновая сделка без явных привелегии для России то это позор,!!!!Хватит идти на поводу запада и позволять себя обгаживать!
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13 час.
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