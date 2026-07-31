Зеленский заявил, что потери ВСУ с 2022 года составили около 50 тысяч убитыми Украинский диктатор Зеленский в очередной раз озвучил свою откровенно далекую от.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Зеленский заявил, что потери ВСУ с 2022 года составили около 50 тысяч убитыми Украинский диктатор Зеленский в очередной раз озвучил свою откровенно далекую от.
Свежие комментарии