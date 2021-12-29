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Обувь в новогоднюю ночь

Обувь в новогоднюю ночь

Скорее всего и вы из года в год спрашиваете себя — какую обувь выбрать для встречи Нового года? Удобные домашние тапочки, лёгкие балетки или, может, решиться на высокие шпильки? А если отмечать праздник за городом? Или в кафе? Или в ресторане? Или проще пойти в сердце столицы, на Красную площадь и там слушать бой курантов? Если такой вопрос не посещал вас при выборе праздничного образа и вы считаете этот момент незначительным, то Swjournal приведёт несколько бесспорных доводов, которые изменят ваше мнение и вы срочно отправитесь искать заветную пару.

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