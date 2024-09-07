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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Бабиков: «Обычно я летом легко набираю форму, а сейчас долго чувствовал себя не в своих кондициях»

Накануне Бабиков занял 7-е место в спринте, допустив один промах. «Ветра особого нет, поэтому один промах – это плохо.

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