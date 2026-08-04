Соболев опять объявил бойкот прессе: «Вы можете оскорблять меня, но трогать мою семью я никому никогда не позволю…»

Форвард «Зенита» Александр Соболев снова в центре скандала – увы, не игрового. Бабахнуло, откуда и не ждали: вроде бы невинная публикация супруги футболиста в соцсетях о радостном событии в семье (9-летний сын начал заниматься футболом в академии «Зенита») вызвала взрывную реакцию фанатов и прессы.
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