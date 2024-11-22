Путин — об ударах западного дальнобойного оружия по РФ: ответ всегда будет

Ответ системой «Орешник»: Путин выступил с заявлением в связи с ударами западных дальнобойных ракет по территории РФПутин — об ударах западного дальнобойного оружия по РФ: ответ всегда будетРегиональный конфликт на Украине, который был спровоцирован Западом, теперь приобрёл элементы глобального характера, заявил Владимир Путин, комментируя применение западных систем дальнобойного оружия для ударов по территории России.
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