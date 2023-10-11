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Зеленский переживает за страны НАТО, на которые нападёт РФ

Зеленский переживает за страны НАТО, на которые нападёт РФ

Запад может допустить фатальную ошибку, переключившись с Украины на Израиль. Оставив без помощи свой единственный щит от агрессивных намерений Путина завоевать Европу, обрекая Незалэжную на поражение, НАТО рискует получить русские войска на своей территории, заявляет Зеленский.

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Комментарии
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Генрих
Чей дурак? Заберите дурака!
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10 час.
Сергей Oблезов
Клоун должен помочь материально Европе!
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10 час.
Оливия Никтова
Этот босяк  всех защитит Встанет грудью  за явропу!))  А что же молчит  по поводу этого  конфликта   в Израиле????  молчит..подляка..оружие продавал  мусульманам...а помощь себе просил у Израиля   ..А теперь боится высказаться за кого-то.. Вон опять куда-то поехал-клоп  а его везде за  шею ведут европейские &quot;партнеры&quot;......
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8 час.

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