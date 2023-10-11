Запад может допустить фатальную ошибку, переключившись с Украины на Израиль. Оставив без помощи свой единственный щит от агрессивных намерений Путина завоевать Европу, обрекая Незалэжную на поражение, НАТО рискует получить русские войска на своей территории, заявляет Зеленский.
Зеленский переживает за страны НАТО, на которые нападёт РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Генрих
Чей дурак? Заберите дурака!
Ответить
10 час.
Сергей Oблезов
Клоун должен помочь материально Европе!
Ответить
10 час.
Оливия Никтова
Этот босяк всех защитит Встанет грудью за явропу!)) А что же молчит по поводу этого конфликта в Израиле???? молчит..подляка..оружие продавал мусульманам...а помощь себе просил у Израиля ..А теперь боится высказаться за кого-то.. Вон опять куда-то поехал-клоп а его везде за шею ведут европейские "партнеры"......
Ответить
8 час.
Свежие комментарии