Зеленский переживает за страны НАТО, на которые нападёт РФ

Оливия Никтова

Этот босяк всех защитит Встанет грудью за явропу!)) А что же молчит по поводу этого конфликта в Израиле???? молчит..подляка..оружие продавал мусульманам...а помощь себе просил у Израиля ..А теперь боится высказаться за кого-то.. Вон опять куда-то поехал-клоп а его везде за шею ведут европейские "партнеры"......