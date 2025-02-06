В цифровых рублях начнут выплачивать социальные пособия, но пока в качестве эксперимента

С 25 августа Банк России и Федеральное казначейство начнут эксперимент по использованию цифрового рубля для выплат социальных пособий и расходов на капитальное строительство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с «дорожной картой» правительства по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.