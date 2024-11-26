Жителям двух десятков МКД в Орле отключат горячую воду

27 ноября в Заводском районе Орла снова произойдёт отключение горячей воды. Оно продлится один день. Как сообщили в «Орёлтеплоэнерго», необходимость отключения вызвана поломкой водоподогревателя в ЦТП по ул.
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