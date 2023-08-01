Хейлунд пройдет медосмотр в «МЮ» сегодня. Форвард подпишет контракт по схеме «5+1»

Нападающий отправился в Англию, чтобы пройти медосмотр в новом клубе, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет контракт с «Юнайтед» на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.
Популярные статьи
- «Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
- Роналду был зол после ничьей «Аль-Насра»: размахивал руками и плеснул водой в сторону оператора
- Журавель – Уткину о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна»
Свежие комментарии