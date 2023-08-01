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Хейлунд пройдет медосмотр в «МЮ» сегодня. Форвард подпишет контракт по схеме «5+1»

Нападающий отправился в Англию, чтобы пройти медосмотр в новом клубе, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет контракт с «Юнайтед» на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

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