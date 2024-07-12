Мошенники из Тюмени попались алтайским полицейским за взлом аккаунтов на "Госуслугах"

Они удаленно оформляли от лица потерпевших заявки в банки и переводили похищенные деньги себе на счета Полицейские Алтайского края пресекли деятельность злоумышленников, которые неправомерно получали доступ к учетным записям жителей региона на "Госуслугах", сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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