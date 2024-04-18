«Затем мы перехватили инициативу»: Игнатов высказался о матче «Зенит» - «Спартак»

Игрок признал, что москвичи «просели» в первом тайме Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «Спорт-Экспрессу» оценил ничью красно-белых с «Зенитом» (0:0) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.
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