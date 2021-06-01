РЕН ТВ Новости

194 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    Давно пора.В России хотят вн...
  • Вячеслав Карюкалов
    Это точно.Украине предрекли...
  • Alex Немо
    Во всем финансовом мире знают что бороться с инфляцией путем поднятия ставок по кредитам центробанком приводят к скач...В ЦБ рассказали о...

Эксперт назвал способ накопления денег при их отсутствии

Наличие сбережений способно обеспечить финансовую безопасность и независимость. Их отсутствие ставит в беззащитную ситуацию перед работодателем и экстренными обстоятельствами, полагает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх