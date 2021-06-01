Эксперт назвал способ накопления денег при их отсутствии

Наличие сбережений способно обеспечить финансовую безопасность и независимость. Их отсутствие ставит в беззащитную ситуацию перед работодателем и экстренными обстоятельствами, полагает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
Наличие сбережений способно обеспечить финансовую безопасность и независимость. Их отсутствие ставит в беззащитную ситуацию перед работодателем и экстренными обстоятельствами, полагает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
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