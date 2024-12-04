Депутат Чернышов предложил выплатить россиянам 10 тысяч рублей перед Новым годом

Малоимущие семьи в России нуждаются в дополнительной поддержке перед Новым годом. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой ввести выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии