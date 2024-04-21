Петербург вошел в топ российских городов с самым высоким уровнем жизни

Это выяснилось в ходе исследования, которое провели специалисты Финансового университета при правительстве РФ Грозный, Москва, Сочи, Калуга, Санкт-Петербург вошли в первом квартале 2024 года в топ-5 российских городов с самым высоким уровнем жизни.
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