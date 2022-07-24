В июле нужно обязательно защитить томаты от болезней, в том числе от фитофторы. Расскажу, как просто и надёжно это сделать

Приветствую вас, уважаемые огородники). С середины июля начинается то время, когда необходимо защитить томаты от болезней, и лучше это сделать раньше, чем, когда какая-нибудь "зараза" их настигнет.
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