Бежавшая из США в Россию семья Хэер заявила о краже около 5 млн рублей

Бежавшая из США в Россию многодетная семья лишилась около 5 млн рублей. Об этом сообщил председатель межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Безопасность в сфере потребительского рынка и услуг» Анатолий Коровин.
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