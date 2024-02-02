А. Бастрыкин: «Пока Русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мы все должны понять что пришлые это бизнес бабло и от него ни кто не откажется. Тут все вертикали власти, СМИ, ТВ и т.д. Это наркота, отмывание бюджетных народных средств, строительство и т.д. Они все работают на свои семейные кланы для обогащения, их все устраивает и создается только видимость борьбы с пришлыми, ни кто их этой мафии не хочет потерять свой кусок масла с икрой, и им не важно что это за счет своего народа...