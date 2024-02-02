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  • Николай Кузнецов
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А. Бастрыкин: «Пока Русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы»

А. Бастрыкин: «Пока Русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы»

Пока Татьяна КОТЛЯР, либеральная правозащитница из наукограда Обнинск, нараспашку открывала свои двери для мигрантов, глава Следственного комитета России А.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мы все должны понять что пришлые это бизнес бабло и от него ни кто не откажется. Тут все вертикали власти, СМИ, ТВ и т.д. Это наркота, отмывание бюджетных народных средств, строительство и т.д. Они все работают на свои семейные кланы для обогащения, их все устраивает и создается только видимость борьбы с пришлыми, ни кто их этой мафии не хочет потерять свой кусок масла с икрой, и им не важно что это за счет своего народа...
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1 час.
владимир кин
ВСЕХ МИГРАНТОВ ЖИВУЩИЕ В РОСИИ..ОТПРАВИТЬ В СВО..ПУСКАЙ ЗАЩИЩЯЮТ РОСИЮ ОТ ФАШИСТОВ УКРО БАНДЕРОВЦЕВ..
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1 час.
Владимир Соловьев
Российские ворота для мигрантов распахнуты настежь. Никакого отбора для нужд производства и прочих работ не ведётся. В эти ворота  устремился наркокриминал и прочие националисты, ИГИЛОвского разлива, не вписывающийся в российскую ментальность, да ещё со своим &quot;Уставом&quot;!.
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35 мин.

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