Врач Крашкина: булимия наносит вред внутренним органам и обмену веществ

Булимия — это расстройство пищевого поведения, при котором человек теряет контроль над своим аппетитом, что приводит к перееданию, а затем к попыткам избавиться от лишних калорий через рвоту, использование слабительных средств, изнурительные тренировки или голодание.
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