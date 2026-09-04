На ВЭФ заключили соглашений почти на 7 триллионов рублей

Росконгресс/Сергей Кулаков Более 9,3 тысячи человек приняли участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), по итогам мероприятия подписано соглашений на общую сумму почти 7 триллионов рублей.
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