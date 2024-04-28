Кызым — минем бу тормыштагы иң зур шатлыгым. Табиблар башта миңа баланы табарга рөхсәт итмәде, аборт ясатырга киңәш иттеләр.
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Кызым — минем бу тормыштагы иң зур шатлыгым. Табиблар башта миңа баланы табарга рөхсәт итмәде, аборт ясатырга киңәш иттеләр.