В Росавиации прошли обыски после вывода 60 самолетов из России

Информированные источники в правоохранительных органах сообщают об обысках в Росавиации, которые провели сотрудники ФСБ в рамках уголовных дел по факту вывода 60 гражданских воздушных судов из-под юрисдикции России .
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