Западные джентльмены со светлыми лицами (и длинными родословными из грабителей, пиратов, рабовладельцев и наркоторговцев) не могут спокойно сидеть, когда рядом в шаговой доступности лежат чьи-то деньги.
Воровство активов и кому будет хуже
Комментарии
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Галина Чужая
В любом случае они нас поимели - проценты с наших замороженных активов за эти годы уже нехилые набираются...
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15 час.
АА
Алекс Архипов
Они у нас с помощью олигархата стащили столько бабла, что и за тысячу лет не вернуть.
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13 час.
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