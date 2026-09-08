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Политнавигатор

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Украина переориентировалась на выпуск патриотов и идиотов – киевский политтехнолог

Украина переориентировалась на выпуск патриотов и идиотов – киевский политтехнолог

Украине не нужно качественное образование, поскольку украинская экономика не нуждается в людях с фундаментальными знаниями.

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