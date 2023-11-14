Вот это кино: за счет бюджета Самару хотят сделать площадкой для съемок фильмов

Рассмотрение проекта регионального бюджета на 2024 года состоится сегодня, 14 ноября.Согласно документу, который поступил в Самарскую губернскую думу 31 октября, доходная часть на будущий год запланирована на уровне в 228,3 миллиарда рублей.
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