Вот это кино: за счет бюджета Самару хотят сделать площадкой для съемок фильмов

Рассмотрение проекта регионального бюджета на 2024 года состоится сегодня, 14 ноября.Согласно документу, который поступил в Самарскую губернскую думу 31 октября, доходная часть на будущий год запланирована на уровне в 228,3 миллиарда рублей.