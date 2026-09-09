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Мировое обозрение

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Медведев признался, что разочаровался в бывших партнёрах России

Медведев признался, что разочаровался в бывших партнёрах России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью деловому изданию прямо признал: поведение ряда государств, которые Москва ранее считала партнерами, коренным образом изменило его риторику.

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