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UFC Fight Night 225: Холлоуэй против Корейского Зомби

Сегодня в Каланге (Сингапур) пройдет турнир UFC Fight Night 225, который возглавит поединок в полулегком весе между Максом Холлоуэйем и Корейским Зомби.

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