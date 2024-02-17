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Самый богохульный папа римский

Самый богохульный папа римский

Самый богохульный папа римский В истории католической церкви редкие папы были столь откровенно аморальны, как Бонифаций VIII.

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Юрий Ильинов
Welt: Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО Канцлер Германии Олаф Шольц воспрепятствовал выдвижению председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генсека НАТО, сообщает Welt am Sonntag. По данным издания, причиной стала в том числе антироссийская позиция главы ЕК. Газета пишет, что в конце 2023 года госсекретарь Энтони Блинкен предложил кандидатуру Урсулы дер Ляйен президенту США Джо Байдену. Тот обратился к Шольцу, но канцлер «был категорически против» этого. По его мнению, фон дер Ляйен слишком критично настроена по отношению к РФ, и он опасается, что в долгосрочной перспективе у этого могут быть негативные последствия. Welt am Sonntag уточняет, что фаворитом на пост генсека НАТО стал и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Издание утверждает, что его поддержка растет. Окончательное решение планируется принять до выборов в Европарламент в июне. Bloomberg сообщало, что Турция выдвинула условия для одобрения кандидатуры Рютте. https://vk.com/video-106879986_456258871 С октября 2014 года должность генерального секретаря НАТО занимает Йенс Столтенберг. Генсека альянса назначают путем неофициальных консультаций между странами—участницами альянса, которые выдвигают кандидатов на этот пост. Он избирается на четыре года, при необходимости срок продлевается.
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