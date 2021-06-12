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Бельгия забила России 1 гол после 1 удара в створ во 2-м тайме

Сборная России проиграла Бельгии (0:3) в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2020. Команда Станислава Черчесова в первом тайме пропустила два гола после 3 ударов в створ в исполнении бельгийцев.

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