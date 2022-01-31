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"Репортеры без границ" призвали Зеленского соблюдать свободу прессы

"Репортеры без границ" призвали Зеленского соблюдать свободу прессы

В международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он должен использовать демократические инструменты в борьбе с пропагандой, а не запрещать СМИ в обход парламента и судов .

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