"Репортеры без границ" призвали Зеленского соблюдать свободу прессы

В международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он должен использовать демократические инструменты в борьбе с пропагандой, а не запрещать СМИ в обход парламента и судов .
В международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он должен использовать демократические инструменты в борьбе с пропагандой, а не запрещать СМИ в обход парламента и судов .
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