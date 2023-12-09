Жанна Швыдкая. Почему Хрущев пустил под нож военно-морской флот Сталина? Из офицера в свинари...

Жанна Швыдкая. Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург Буквально через месяц после убийства Сталина, не будучи еще официально Первым секретарем ЦК КПСС, но фактически управляя страной, Хрущев сразу же начал уничтожать мегапроекты, связанные с именем Сталина.
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