Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году

Рассказываем, как выглядят и где расположены новые станции, которые открылись в столице в 2024 году 28 декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл еще три станции столичной подземки — это «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)