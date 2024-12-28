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Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году

Рассказываем, как выглядят и где расположены новые станции, которые открылись в столице в 2024 году 28 декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл еще три станции столичной подземки — это «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская».

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