7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 311 подписчиков

Экс-возлюбленная Дмитриенко обратилась к Пересильд с предупреждением: «Никому не пожелаю»

Экс-возлюбленная Дмитриенко обратилась к Пересильд с предупреждением: «Никому не пожелаю»

Стало известно, что певец встречается с дочерью Алексея Учителя. Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд LEGION-MEDIAБывшая девушка Вани Дмитриенко сделала личное признание после появления новостей о романе певца с Анной Пересильд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх