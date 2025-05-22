Экс-возлюбленная Дмитриенко обратилась к Пересильд с предупреждением: «Никому не пожелаю»

Стало известно, что певец встречается с дочерью Алексея Учителя. Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд LEGION-MEDIAБывшая девушка Вани Дмитриенко сделала личное признание после появления новостей о романе певца с Анной Пересильд.
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