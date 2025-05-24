В Новоаннинском активно продолжается строительство нового здания школы номер один. Основная задача, поставленная перед подрядчиком, — завершить работы к концу текущего года.
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В Новоаннинском активно продолжается строительство нового здания школы номер один. Основная задача, поставленная перед подрядчиком, — завершить работы к концу текущего года.